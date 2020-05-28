ТАСС в апреле стал самым цитируемым российским информагентством по версии "Медиалогии"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Агентство ТАСС стало самым цитируемым среди российских информационных агентств в апреле 2020 года. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании "Медиалогия".

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, агентство сообщало о том, что страны ОПЕК+ согласовали условия новой сделки по сокращению добычи нефти, президент РФ Владимир Путин распорядился перенести парад Победы и все связанные с праздником мероприятия на более позднюю дату", - говорится в сообщении.

Индекс цитируемости ТАСС - 16 432,63, агентство "РИА Новости" - 14 639,41, далее следует "Интерфакс" - 4 982,6.

Среди федеральных газет лидируют "Известия" с индексом - 3 097,67, "Коммерсантъ" - 2 632,71 и "Российская газета" -1 190,06.

Индекс цитируемости - это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая более 57 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

Во избежание самоцитирования из анализа исключены ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, также объединенные единым брендом и редакцией.