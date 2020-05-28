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Пандемия коронавируса нового типа

Собянин: летальность от коронавируса в Москве в разы меньше, чем в других городах мира

Мэр столицы отметил, что власти предоставляют все данные о смертности в городе

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Летальность от коронавируса в Москве в разы меньше, чем в других городах и странах. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

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"Что касается процентов летальности, в Москве, как не считай, <...> они все равно в разы меньше, чем в других городах и странах, которые пережили такую же трагедию", - сказал он.

Собянин отметил, что власти озвучивают все данные о смертности в городе. "И скрыть их, на мой взгляд, еще в нашей стране с нашей открытостью, с нашими открытыми данными правительства Москвы, открытыми данными Росстата <...> просто невозможно. Поэтому мы как не скрывали, так и ничего не собираемся скрывать", - пояснил мэр.

Он также рассказал, что методика подсчета смертности от коронавирусной инфекции, применяемая в Москве, учитывает еще ряд причин, которые могли привести к смерти того или иного пациента. "Они [правила] не только соответствуют [рекомендациям ВОЗ], они еще более жесткие, потому что к основной причине смерти мы еще добавляем и причины, которые привели к смерти, спровоцировали смерть, и просто как сопутствующие COVID-19", - сказал мэр в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, московские специалисты предлагают рассмотреть возможность расширения такого списка, чтобы он не ограничивался только коронавирусом как основной причиной.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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