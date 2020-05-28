В ОБСЕ и Совете Европы призвали власти России освободить задержанных 28 мая журналистов

ТАСС, 28 мая. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир и комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвали к немедленному освобождению главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова и журналистов радиостанции "Эхо Москвы" Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева, которые задержаны в четверг в Москве.

"Обеспокоен задержанием нескольких журналистов, в частности Сергея Смирнова из "Медиазоны", Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева из "Эха Москвы", в России, в Москве, которые пикетировали в знак солидарности со своим коллегой Ильей Азаром. Я призываю к их немедленному освобождению", - написал Дезир на своей странице в Twitter.

Миятович опубликовала запись о том, что "сильно встревожена арестом Ильи Азара и сегодняшним задержанием шести журналистов во время проведения одиночных пикетов". Она также призвала власти России к их освобождению.

О задержании Смирнова и Фельгенгауэр сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что также задержан журналист Плющев.

Ранее журналист Азар был арестован на 15 суток Тверским судом Москвы за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение законодательства о митингах").