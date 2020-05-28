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Пандемия коронавируса нового типа

Правительство Эстонии с 1 июня разрешило въезд без ограничений жителям 16 стран Шенгена

Глава МИД страны Урмас Рейнсалу сообщил, что список будут пересматривать раз в неделю

ТАЛЛИН, 28 мая. /ТАСС/. Правительство Эстонии разрешило гражданам 16 стран Шенгенской зоны с 1 июня въезжать в республику, не отбывая двухнедельный карантин в связи с пандемией. Об этом глава МИД Урмас Рейнсалу сообщил в четверг.

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Как заявил он порталу ERR, в этот список вошли такие страны, как Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Исландия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Норвегия, Польша, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия и Швейцария. Жители Бельгии, Дании, Испании, Италии, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии и Швеции, а также не входящих в Шенгенскую зону Великобритании и Ирландии, приехав в Эстонию, по-прежнему должны будут оставаться на двухнедельном карантине.

"Список будут пересматривать раз в неделю", - сказал Рейнсалу.

С 13 марта до 17 мая в Эстонии действовал режим ЧП в связи с пандемией. Общее число заразившихся коронавирусом в республике составляет 1 851, выздоровел 1 574 человек, умерли 66.

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ЭстонияПандемия коронавируса нового типа
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