Трамп назвал коронавирус "очень плохим "подарком" из Китая"

ТАСС, 28 мая. Президент США Дональд Трамп назвал новую коронавирусную инфекцию очень плохим "подарком" от Китая, указав на распространение вируса по всему миру.

Многим переболевшим COVID-19 плохо и после выписки. Главное о пандемии из зарубежных СМИ

"Коронавирус, очень плохой "подарок" от Китая, движется по всему миру, - написал Трамп в четверг на своей странице в Twitter. - Нехорошо!"

США обвиняют КНР в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах эпидемии. В свою очередь в Пекине выразили сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". 19 мая официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что американское руководство "выступает с необоснованными заявлениями, цель которых - очернить репутацию Китая", и потребовал от США перестать клеветать на КНР ради решения собственных проблем.