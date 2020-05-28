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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп назвал коронавирус "очень плохим "подарком" из Китая"

США обвиняют КНР в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах эпидемии

ТАСС, 28 мая. Президент США Дональд Трамп назвал новую коронавирусную инфекцию очень плохим "подарком" от Китая, указав на распространение вируса по всему миру.

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"Коронавирус, очень плохой "подарок" от Китая, движется по всему миру, - написал Трамп в четверг на своей странице в Twitter. - Нехорошо!"

США обвиняют КНР в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах эпидемии. В свою очередь в Пекине выразили сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". 19 мая официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что американское руководство "выступает с необоснованными заявлениями, цель которых - очернить репутацию Китая", и потребовал от США перестать клеветать на КНР ради решения собственных проблем.

 

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