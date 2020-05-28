Власти Подмосковья сохранят некоторые ограничения в регионе до 14 июня

"Что касается пандемии, то показатели стабилизируются, медленно, но идут вниз. Благодаря этому с завтрашнего дня мы делаем следующий шаг. Во-первых, мы открываем парки, открываем МФЦ для физических лиц. Заработали многие предприятия, открылись компании, родители идут на работу. Все остальные ограничения в Подмосковье продолжают действовать до 14 июня", - написал он.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ряд ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сохранится в Московской области до 14 июня, несмотря на смягчение других на фоне улучшившейся эпидемиологической ситуации, сообщил в четверг на своей странице в Instagram губернатор региона Андрей Воробьев.

Воробьев отметил, что смягчить ограничение позволило, в частности, не только улучшение эпидемиологической ситуации, но и наращивание тестирований на коронавирус до почти 14 тыс. в сутки, а также достаточный запас койко-мест в больницах для инфицированных пациентов - 15,6 тыс. Однако, по его словам, пока нет возможности открыть торговые центры, рестораны и кафе, салоны красоты и парикмахерские.

При этом будут открыты все магазины с условием, что их площадь составит до 400 м и в них обязательно будет отдельный вход, а строительные магазины и гипермаркеты могут работать независимо от площади.

Он призвал всех граждан соблюдать меры предосторожности и пользоваться средствами индивидуальной защиты при посещении магазинов, парков и других общественных пространств. "Оставляем за собой право следить за тем, чтобы все гуляли в масках. Особая просьба к людям старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания - это 1,2 млн человек. В идеале, если есть возможность, проводите время на даче. Сейчас можно гулять и в городе, но только избегайте общественных мест, и строго в маске. Напоминаю, что наши 300 аптек продают маски по 11 рублей для пенсионеров. Плюс я дал команду отдельным категориям раздавать бесплатно", - подчеркнул губернатор.

Воробьев также сообщил, что в июне планируется запустить тестирование жителей на антитела к коронавирусу. "С 15 июня мы добавим еще 5 тыс. ИФА-тестов - то, что делает сейчас Москва. Их преимущественно будут назначать в поликлинике для того, чтобы определить антитела и стадии заболевания", - сказал он.

Также власти начнут готовиться к тому, чтобы увеличить количество таких тестов с 5 тыс. до 20 тыс. в день, добавил глава региона.

В новость внесены изменения (20:52 мск) - добавлены комментарии губернатора.