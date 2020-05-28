Во Владимирской области в июне приостановят работу детских оздоровительных лагерей

ВЛАДИМИР, 28 мая. /ТАСС/. Работа детских оздоровительных лагерей во Владимирской области в июне будет приостановлена. Они смогут принимать школьников не ранее третьего этапа снятия ограничений по новому коронавирусу, сообщается в четверг на сайте администрации Владимирской области по итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

Как пояснили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области, сейчас регион находится на первом этапе снятия ограничений. Послабление режима в регионе зависит в первую очередь от показателя коэффициента распространения коронавирусной инфекции, который на данный момент равен 0,8. Для перехода на третий этап он не должен превышать 0,5.

"По итогам заседания межведомственной комиссией принято решение о приостановке в июне деятельности организаций отдыха и оздоровления детей до особого распоряжения. Открытие оздоровительных организаций в 2020 году будет осуществляться не ранее третьего этапа снятия ограничений и возобновления деятельности, согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Организациям необходимо будет проводить "утренний фильтр" с обязательной термометрией для своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с признаками респираторных заболеваний. Также будет усилен контроль над организацией питания", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из областного бюджета выделены средства на проведение тестирования на коронавирус каждого из детей в начале смены.

По словам первого вице-губернатора Владимирской области Сергея Шевченко, важно обучить детей навыкам гигиены и поведения в коллективе в условиях ограниченного пространства. Особое внимание власти намерены уделить организации летнего отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, детей медицинских работников и иных лиц, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь больным с новой коронавирусной инфекцией.

На данный момент во Владимирской области подтверждено 2495 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 486 пациентов, отмечено 18 летальных исходов.