Круизы на лайнере "Князь Владимир" в Сочи отменяются до середины июля

СОЧИ, 28 мая. /ТАСС/. Круизный лайнер "Князь Владимир" продлил отмену рейсов до середины июля 2020 года в связи в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой и продлением карантина на территории Краснодарского края. Сообщение об этом появилось в четверг на официальном сайте компании "Черноморские круизы".

"В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой и продлением карантина на территории Краснодарского края сообщаем, что ближайшие круизы отменяются. Ориентировочная дата возобновления круизов - середина июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что туристам отмененных рейсов предлагается перенести дату путешествия на любую другую дату навигации 2021 года. При этом стоимость круизов сохраняется. Информация о начале навигации будет предоставлена после согласования в министерстве транспорта РФ.

Недельный круиз по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь организован в 2016 году по поручению президента РФ Владимира Путина о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. На судне доступно 300 кают, лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системам "шведский стол" и "а-ля карт", кинотеатром, барами, дискотекой и концертной площадкой.