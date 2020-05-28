В Чили установлен новый рекорд по числу летальных исходов от коронавируса за день

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая. /ТАСС/. Чилийские медики подтвердили смерть еще 49 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения Чили Хайме Маньялич.

"К сожалению, сегодня мы сообщаем о смерти 49 человек, в результате общее число жертв пандемии достигло 890", - сказал он на пресс-конференции, которую транслировал канал Teletrece. Ранее в Чили регистрировали не более 45 смертей пациентов с коронавирусом за сутки.

В стране за сутки было подтверждено 4 654 новых случаев инфицирования. "Немного увеличилось число выявленных заражений без симптомов - 526, что стало следствием более активного поиска и тестирования", - сказал министр.

По его информации, к настоящему моменту коронавирусом в Чили заразились более 3,6 тыс. медицинских работников. "К счастью, очень небольшому числу из них понадобилась госпитализация", - уточнил Маньялич. По его словам, в общей сложности в стране в настоящее время свободны 346 аппаратов ИВЛ, в Столичном округе заняты 93% мест в отделениях интенсивной терапии, в целом в Чили - 86%.