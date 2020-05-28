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Пандемия коронавируса нового типа

В Словении с 1 июня разрешат проведение массовых мероприятий с участием до 200 человек

Обязательным условием остается соблюдение социальной дистанции между людьми полтора метра и использование ими медицинских защитных масок

ЛЮБЛЯНА, 28 мая. /ТАСС/. Правительственный указ, разрешающий проведение на территории Словении массовых мероприятий с участием до 200 человек, вступит в силу 1 июня. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице МВД республики в Twitter.

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Пока в Словении разрешены собрания численностью до 50 человек. Обязательным условием проведения любых массовых мероприятий остается соблюдение предписаний Национального института общественного здоровья, предусматривающих социальную дистанцию между людьми полтора метра и использование ими медицинских защитных масок.

Первый случай заражения коронавирусом в Словении был зафиксирован 4 марта. С тех пор число инфицированных в стране возросло до 1 473, умерли 108 человек. Большая часть заразившихся находится на самоизоляции по месту жительства, госпитализируют лишь людей в тяжелом состоянии.

В связи с постепенным улучшением ситуации в конце апреля словенские власти начали смягчение ограничительных мер. Премьер-министр республики Янез Янша объявил об окончании эпидемии в стране 15 мая, теперь границы Словении открыты для туристов из стран ЕС. Снова работают рестораны, магазины и другие предприятия сферы услуг, отменен запрет на поездки между регионами страны без уважительной причины. Мэр города Марибор, второго в стране по численности населения, официально провозгласил его свободной от коронавируса зоной 28 мая.

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СловенияПандемия коронавируса нового типа
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