Хорватия сняла ограничения на въезд в страну граждан 10 стран ЕС

ЗАГРЕБ, 28 мая. /ТАСС/. Хорватия отменила ранее действовавшие в связи с борьбой с новой коронавирусной инфекцией ограничения на въезд в страну граждан десяти государств ЕС. Об этом сообщил в четверг на заседании правительства его глава Андрей Пленкович.

"Позволяется въезд в страну гражданам Австрии, Венгрии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии", - подчеркнул премьер-министр.

"Согласно нашему анализу и эпидемиологическим сравнениям складывающихся ситуаций, это те страны, в которых имеется прогресс [в борьбе с распространением коронавируса], аналогичный хорватскому, или тенденции таковы, что мы можем принять такое решение и позволить при соответствующих эпидемиологических рекомендациях и с использованием специального приложения [информирующего туристов о правилах въезда], которое уже создано, прибытие граждан из этих стран в период туристического сезона", - пояснил Пленкович.

По словам главы правительства, по мере улучшения ситуации целевая группа стран, из которых будет возможно приезжать в Хорватию, будет расширяться.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля. К настоящему времени в стране зарегистрировано 2 245 заболевших, 2 051 человек выздоровел, 102 пациента умерли.

С 27 апреля в стране постепенно смягчаются карантинные ограничения. Возобновлена работа общественного транспорта, библиотек, музеев, рынков, магазинов, в том числе книжных и вещевых. 4 мая национальные власти перешли к осуществлению второго этапа, в рамках которого в полном объеме восстановлена деятельность государственной и частной систем здравоохранения. При строгом соблюдении эпидемиологических мер открылись салоны красоты и парикмахерские. С 11 мая запущен третий этап ослабления ограничений: возобновили работу кафе, рестораны и торговые центры, частично - школы и детские сады, доступны междугородные автобусные и авиаперевозки, открыты границы.