Вывозной рейс доставил в Петербург из Гоа 188 россиян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Вывозной рейс авиакомпании "Россия" доставил в Санкт-Петербург из индийского штата Гоа 188 россиян, не сумевших вылететь по заранее запланированному графику в Россию из-за пандемии коронавируса.

У всех прибывших возьмут анализы на наличие коронавируса, после чего граждане получат предписание о прохождении обязательной самоизоляции в течение 14 дней на дому. Тех, кто не может пройти самоизоляцию дома, отправят в обсервационный центр.

Согласно данным официального Telegram-канала, в котором публикуются данные о вывозных рейсах для россиян из зарубежных стран, после высадки 188 пассажиров в Петербурге, самолет доставит остальных пассажиров в Москву. Число пассажиров на борту в аэропорту Петербурга не уточнили.