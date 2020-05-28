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Сервис с расписанием прогулок для москвичей появился в "Яндекс.Картах"

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 1 июня все жители Москвы смогут выходить на прогулки и заниматься спортом с некоторыми ограничениями
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Расписание прогулок для москвичей появилось в "Яндекс.Картах". Об этом сообщил ТАСС в четверг первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

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"На "Яндекс.Картах" появилось расписание прогулок для жителей Москвы: после ввода адреса или при нажатии на дом на карте показывается информация о времени, датах и днях недели для прогулок для жителей этого дома", - сказал Немерюк.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 1 июня все жители Москвы смогут выходить на прогулки и заниматься спортом с некоторыми ограничениями. Исключение составляют те, кому поставлены диагнозы "коронавирусная инфекция" или ОРВИ, а также те, кто живет вместе с заболевшими.

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