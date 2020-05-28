СК проверит данные о стихийной свалке просроченных препаратов для лечения ВИЧ и онкологии

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию о стихийной свалке просроченных препаратов для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний в Сергиевом Посаде. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, в четверг на федеральном канале вышел сюжет о стихийной свалке дорогостоящих просроченных медикаментов для лечения ВИЧ-инфекции, онкологических заболеваний, которые положены больным бесплатно и поэтому предположительно закуплены за счет бюджетных средств. В сюжете озвучивается версия, что лекарства не дошли до больных, нуждающихся в них. Чтобы это скрыть, препараты стоимостью около 6 млн рублей выбросили в лесу в Сергиевом Посаде.

"По данной информации СМИ организовано проведение доследственной проверки. Следствию предстоит установить лиц, осуществивших выброс медицинских препаратов, а также причины, по которым лекарства не дошли до пациентов в период установленного срока годности", - сообщила Врадий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.