Международную конференцию по климату в Глазго перенесли на ноябрь 2021 года

ЛОНДОН, 28 мая. /ТАСС/. 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), отложенная из-за коронавируса, пройдет с 1 по 12 ноября 2021 года в Глазго. Об этом сообщило в четверг правительство Великобритании со ссылкой на решение, принятое секретариатом Конференции.

"В то время, как мы оправданно фокусируемся на том, чтобы преодолеть кризис, вызванный коронавирусом, мы не должны упускать из виду огромные проблемы изменения климата. Теперь, когда определены новые даты COP-26, мы работаем с нашими международными партнерами над амбициозной программой действий по защите климата с настоящего момента и до ноября 2021 года", - приводятся в коммюнике слова министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Алока Шармы.

Изначально конференция должна была пройти в Глазго в ноябре этого года. Предыдущая всемирная климатическая конференция, COP-25, состоялась в декабре прошлого года в Мадриде и фактически закончилась провалом, так как ее участники не смогли согласовать текст итогового коммюнике. Камнем преткновения стала статья 6 Парижского соглашения по климату, которая предусматривает введение конкретных механизмов по регулированию выбросов парниковых газов. Евросоюз и ООН среди прочих выразили глубокое разочарование итогами конференции и высказали надежду, что на форуме в Глазго будет согласована долгосрочная стратегия сокращения выбросов.