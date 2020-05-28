За сутки число инфицированных коронавирусом в мире возросло более чем на 104 тыс.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в мире увеличилось за сутки более чем на 104 тыс. человек, достигнув почти 5,6 млн. При этом количество летальных исходов, связанных с инфекцией, возросло более чем на 4,2 тыс. и превысило 353 тыс., сообщила в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 11:00 мск 28 мая в мире были зарегистрированы 5 593 631 инфицированный и 353 334 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 104 505, а умерших - на 4 221. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки зафиксировали 84 314 новых случаев заражения и 5 581 смертей.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 2 556 479. За сутки оно возросло на 60 254. Количество умерших там увеличилось на 2 584 и достигло 148 412. В Европе насчитываются 2 079 924 заразившихся и 177 331 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 18 096, а умерших - на 1 105.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там выявлены 461 824 инфицированных, зафиксирован 11 621 летальный исход. За сутки число заразившихся увеличилось на 12 234, умерли 169 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 658 896 человек. Далее следуют Бразилия (391 222), Россия (379 051), Великобритания (267 244), Испания (237 141), Италия (231 139), Германия (179 717), Турция (159 797), Индия (158 333) и Франция (142 852).