В Подмосковье отменили запрет на посещение кладбищ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Запрет на посещение кладбищ отменен в Московской области с 29 мая при условии соблюдения социальной дистанции. Об этом сообщается в четверг в официальном телеграм Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева.

"Андрей Воробьев подписал постановление, с 29 мая ослабляющее режим ограничений: отменяется запрет на посещение кладбищ при условии соблюдения социальной дистанции", - говорится в публикации.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции.