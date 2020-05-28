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Пандемия коронавируса нового типа
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В Подмосковье отменили запрет на посещение кладбищ

Жители будут обязаны соблюдать социальную дистанцию во время посещения

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Запрет на посещение кладбищ отменен в Московской области с 29 мая при условии соблюдения социальной дистанции. Об этом сообщается в четверг в официальном телеграм Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева.

"Андрей Воробьев подписал постановление, с 29 мая ослабляющее режим ограничений: отменяется запрет на посещение кладбищ при условии соблюдения социальной дистанции", - говорится в публикации.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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