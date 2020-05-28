Парад Победы в Петербурге пройдет с ограничениями

"Мы работаем совместно с Минобороны РФ над тем, чтобы парад прошел на самом высоком уровне. Будут некоторые ограничения в целях сохранения здоровья ветеранов. Все трибуны мы не сможем заполнить, но парад будет", - сказал он в эфире телеканала "78".

Строй авиации, которая будет задействована в проведении парада Победы 24 июня в Санкт-Петербурге, будет состоять из 30 самолетов и вертолетов, сообщили в четверг в пресс-службе Западного военного округа.

Президент России Владимир Путин 26 мая на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Глава государства пояснил, что выбрал эту дату, поскольку 24 июня 1945 года состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой, Сталинградом, защищавшие Ленинград, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин.

Традиция парадов Победы

Парады, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, проводятся на Дворцовой площади с 1945 года. Первое торжественное прохождение войск состоялось 8 июля 1945 года, когда в городе встречали солдат Ленинградского фронта, вернувшихся домой. "Ленинградским парадом Победы" руководил маршал Леонид Говоров, командовавший Ленфронтом в 1942-1944 годах. Войска входили в город тремя колоннами через триумфальные арки, построенные всего за неделю силами городских рабочих и студентов по проектам, созданным еще в дни блокады. В 2015 году одна из этих арок была воссоздана в Красном Селе.

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