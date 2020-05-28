Заморозки ожидаются в некоторых регионах России в ближайшие дни

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Заморозки ожидаются в Томской, Кемеровской, Иркутской областях, республиках Алтай и Тыва, а также в южных районах Красноярского края в течение двух ближайших дней. В некоторых регионах они будут достигать 7 градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Там жара закончилась, и в Томской области прогнозируются заморозки до 3 трех градусов, в Алтае - до минус 2, в южных районах Красноярского края - до минус 5", - сообщил он.

По словам Вильфанда, также заморозки ожидаются в Тыве до 7 градусов мороза, в Кемеровской области - до 2 градусов мороза, в Иркутской области - до 5 градусов мороза. Заморозки будут наблюдаться почти во всех этих регионах в течение двух ближайших дней, отметил метеоролог.