Цыбульский: в Архангельской области отмечен рост заражений коронавирусом вместо плато

АРХАНГЕЛЬСК, 28 мая. /ТАСС/. Значительное увеличение числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией вместо ожидаемого плато зафиксировано в Архангельской области. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" врио губернатора региона Александр Цыбульский.

"Ситуация контролируемая, хотя опять же, мы уже считали, что вышли на то самое плато, о котором говорили, но на сегодняшний день видим определенное увеличение количества заразившихся", - сказал Цыбульский.

Врио губернатора уточнил, что рост связан с резким скачком числа заражений в Северодвинске. "Мы были в таком довольно стабильном состоянии, но за последние несколько дней отфиксировали определенный скачок у нас в городе Северодвинске, это связано с одним из предприятий", - сказал врио губернатора, не уточнив, о каком предприятии Северодвинска идет речь.

По данным регионального штаба, в Архангельской области зафиксировано 1 684 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 495 пациентов выздоровели и выписаны. За последние несколько дней наблюдается значительное увеличение числа случаев зарадения в Северодвинске, рост заболеваемости в городе в 2,5 раза выше, чем на остальных территориях региона.

В Северодвинске находятся крупные судостроительные предприятия региона: Севмашпредприятие и Центр судоремонта "Звездочка", которые являются градообразующими. 26 мая стало известно, что в городе умер сотрудник "Звездочки" с коронавирусной инфекцией.