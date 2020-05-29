{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: ситуация с коронавирусом в Петербурге близка к стабильной

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто отметил, что число поступающих в стационары и выздоравливающих пациентов почти выровнялось

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Данные о снижении темпов распространения коронавируса в Санкт-Петербурге в последней декаде мая позволяют прогнозировать стабилизацию ситуации в ближайшее время. Об этом сказал в эфире телеканала "78" в четверг глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Если посмотреть с 25 апреля по 9 мая, удвоение количества выявленных случаев было каждые 10 дней. С 13 по 20 мая - каждые 15 дней. С 20 мая по настоящее время актуальный прогноз удвоения выявленных случаев - каждые 20 дней. То есть ситуация близка к стабильной", - сказал Шляхто.

Он также привел данные о том, что число поступающих в стационары и выздоравливающих пациентов почти выровнялось. "Есть такой показатель, который говорит о том, что число выписанных и поступивших должно быть близким. Мы видим, что этот показатель, число выписанных по отношению к поступившим, растет. Это уже 90%, и за последнее время этот показатель увеличивается. И мы видим, что число тяжелых больных, которые находятся на искусственной вентиляции легких в стационарах, оно уменьшается", - сообщил он.

По последним данным, в Петербурге выявили 14 846 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 4 783 человека, умерли 167.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
75-летие Победы
Над Москвой 24 июня пролетят 75 самолетов и вертолетов
Также в параде на Красной площади впервые будут задействованы танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты "Курганец-25" и "Армата" с 57-мм боевыми модулями
Читать полностью