Эксперт: ситуация с коронавирусом в Петербурге близка к стабильной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Данные о снижении темпов распространения коронавируса в Санкт-Петербурге в последней декаде мая позволяют прогнозировать стабилизацию ситуации в ближайшее время. Об этом сказал в эфире телеканала "78" в четверг глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто.

"Если посмотреть с 25 апреля по 9 мая, удвоение количества выявленных случаев было каждые 10 дней. С 13 по 20 мая - каждые 15 дней. С 20 мая по настоящее время актуальный прогноз удвоения выявленных случаев - каждые 20 дней. То есть ситуация близка к стабильной", - сказал Шляхто.

Он также привел данные о том, что число поступающих в стационары и выздоравливающих пациентов почти выровнялось. "Есть такой показатель, который говорит о том, что число выписанных и поступивших должно быть близким. Мы видим, что этот показатель, число выписанных по отношению к поступившим, растет. Это уже 90%, и за последнее время этот показатель увеличивается. И мы видим, что число тяжелых больных, которые находятся на искусственной вентиляции легких в стационарах, оно уменьшается", - сообщил он.

По последним данным, в Петербурге выявили 14 846 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 4 783 человека, умерли 167.