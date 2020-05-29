Для россиян готовят вывозной рейс с посадками в Бразилии, Аргентине, Чили и на Кубе

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая. /ТАСС/. Правительство РФ и авиакомпания Azur Air планируют организовать вывозной авиарейс для россиян, застрявших в странах Латинской Америки, с посадками в Аргентине, Чили и на Кубе. Об этом объявило в четверг посольство РФ в Буэнос-Айресе. В среду диппредставительство России в Бразилии сообщило, что также планируется посадка самолета в Сан-Паулу.

"По предварительной информации, вылет "вывозного" рейса российской авиакомпании Azur Air из Буэнос-Айреса в Москву (в пути также предусмотрены остановки в Сантьяго и Гаване) состоится 4 июня 2020 года в 21:00 (5 июня 03:00 мск)", - говорится в сообщении.

По данным посольства России в Бразилии, "вылет из аэропорта Гуарульюс (Сан-Паулу) предварительно намечен на раннее утро 4 июня".

Ранее посольство РФ в Уругвае сообщило, что у находящихся в стране россиян есть возможность воспользоваться вывозным авиарейсом из Аргентины.