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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Для россиян готовят вывозной рейс с посадками в Бразилии, Аргентине, Чили и на Кубе

По предварительной информации, вылет из Буэнос-Айреса в Москву состоится 5 июня в 03:00 мск

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая. /ТАСС/. Правительство РФ и авиакомпания Azur Air планируют организовать вывозной авиарейс для россиян, застрявших в странах Латинской Америки, с посадками в Аргентине, Чили и на Кубе. Об этом объявило в четверг посольство РФ в Буэнос-Айресе. В среду диппредставительство России в Бразилии сообщило, что также планируется посадка самолета в Сан-Паулу.

"По предварительной информации, вылет "вывозного" рейса российской авиакомпании Azur Air из Буэнос-Айреса в Москву (в пути также предусмотрены остановки в Сантьяго и Гаване) состоится 4 июня 2020 года в 21:00 (5 июня 03:00 мск)", - говорится в сообщении.

По данным посольства России в Бразилии, "вылет из аэропорта Гуарульюс (Сан-Паулу) предварительно намечен на раннее утро 4 июня".

Ранее посольство РФ в Уругвае сообщило, что у находящихся в стране россиян есть возможность воспользоваться вывозным авиарейсом из Аргентины.

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АргентинаКубаРоссияЧилиСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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