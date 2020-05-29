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Творческие вузы смогут в 2020 году провести вступительные экзамены очно

Проведение экзаменов должно проходить при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора, заявили в Минобрнауки
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© Антон Тушин/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российские творческие вузы смогут провести вступительные экзамены очно при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

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"Минобрнауки России предусмотрело право образовательных организаций самостоятельно определять перечень специальностей для проведения вступительных экзаменов в очной форме при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора", - сообщил представитель пресс-службы, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Министерство культуры РФ предложило Минобрнауки обсудить организацию очных вступительных испытаний по специальностям творческих вузов, таким как "хореографическое искусство", "режиссура кино, телевидения и театра", "живопись и графика", "актерское искусство", "дирижирование", "вокальное искусство" и другим.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для образовательных организаций по работе в условиях пандемии. Ведомство, в частности, рекомендовало учреждениям проводить дезинфекцию и проветривание помещений, исключить проведение массовых мероприятий, проводить термометрию обучающихся, обеспечить соблюдение социальной дистанции между учащимися.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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