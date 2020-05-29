Врачам на Дальнем Востоке по поручению Трутнева передали 58 тыс. защитных костюмов

ТАСС, 29 мая. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) поставил на Дальний Восток новую партию средств индивидуальной защиты для врачей, сообщила пресс-служба полпредства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

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Дополнительные медсредства для Дальнего Востока закупают по поручению вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России. Средства выделяет ФРДВ совместно с крупными компаниями, реализующими проекты в округе.

"На Дальний Восток прибыла очередная крупная партия защитной амуниции для медицинских работников. Поступило 58 тыс. защитных костюмов для работы с пациентами, заболевшими COVID-19. Еще столько же комбинезонов доставят в регион в начале июня", - говорится в сообщении. Средства индивидуальной защиты распределяют между дальневосточными регионами в соответствии с оперативными данными о потребностях медицинских учреждений.

Как отмечал ранее Трутнев, закупка идет благодаря участию представителей бизнеса. Помощь врачам Дальнего Востока оказывают более двух десятков компаний. Всего приобретено 289 тыс. защитных комбинезонов, 206 тыс. защитных очков, 408 тыс. респираторов и 200 тыс. пар медицинских перчаток.

Наряду с централизованной закупкой средств индивидуальной защиты пять регионов Дальнего Востока (Бурятия, Забайкальский край, ЕАО, Магаданская область и Камчатский край) получили прямую финансовую помощь для покупки необходимого медицинского оборудования.