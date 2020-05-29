"Известия": депутат Госдумы предложил запретить вывоз пищевых отходов на свалки

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы Сергей Вострецов ("Единая Россия") направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением включить пищевые отходы в список запрещенных для захоронения. Об этом в пятницу пишет газета "Известия", ознакомившаяся с текстом документа.

Издание отмечает, что запрет не планируется распространять на смешанный бытовой мусор, который образуется у населения. Инициатива в первую очередь касается юридических лиц, так как речь идет о приравнивании невостребованных продуктов в упаковках к пищевым отходам. Для этого депутат предлагает внести изменения в правительственное распоряжение, утвердившее в 2017 году перечень "видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается". Автор инициативы считает, что она должна вступить в силу с 2022 года.

Запрет на захоронение пищевых отходов позволит создать в России цивилизованную систему использования продовольственных товаров: производители должны будут учитывать реальные рыночные запросы и при образовании излишков совместно с ретейлерами и представителями общепита станут передавать товары на благотворительность или продавать их с большой скидкой, а также сдавать просроченные продукты на переработку, приводит газета мнение Вострецова.

Практически все твердые коммунальные отходы (ТКО) в России вывозятся на мусорные полигоны. Самый загруженный коммунальными отходами регион РФ - Московская область, она утилизирует на своей территории весь собственный мусор и основную часть бытовых отходов столицы.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.