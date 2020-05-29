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Пандемия коронавируса нового типа

В Дагестане на лечении в госпиталях в Ботлихе и Буйнакске находятся более 40 человек

При этом общая вместимость госпиталей составляет 200 коек

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Более 40 человек находятся в стационарных отделениях полевых многопрофильных госпиталей, развернутых в поселке Ботлих и городе Буйнакске в Дагестане. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.

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"Военные медики продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь населению Дагестана в многопрофильных полевых госпиталях, развернутых в поселке Ботлих и городе Буйнакске Республики Дагестан. После проведения медицинским персоналом необходимых лечебно-диагностических мероприятий более 40 местных жителей продолжают получать необходимую медицинскую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях", - проинформировали в министерстве.

В Дагестане по поручению президента РФ Владимира Путина для оказания помощи населению в борьбе с распространением коронавируса развернуты два полевых многофункциональных госпиталя, их общая вместимость - 200 коек.

О ситуации с коронавирусом в республике

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 28 мая зарегистрировано 4 579 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 124 человека за сутки), 4 402 человека выздоровели, умер 151 человек. Более 56 тыс. человек обследованы, более 4 тыс. находятся на изоляции.

Республика занимает шестое место среди регионов РФ по числу инфицированных.

С 31 марта в Дагестане действует режим самоизоляции до улучшения эпидемической обстановки, в большинстве городов и районов региона введен масочный режим.

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