Эксперт: в Якутии из-за пандемии вырос спрос на специалистов по онлайн-продажам

ЯКУТСК, 29 мая. /ТАСС/. Спрос на специалистов по онлайн-продажам, включая также PR-менеджеров, программистов, дизайнеров, увеличился в Якутии в период пандемии коронавируса, сообщил в пятницу ТАСС директор Центра карьеры Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Александр Индеев.

"В связи с переходом на онлайн-продажи появился спрос на сотрудников PR-отделов, программистов, дизайнеров. Активизировались стартапы, многие, сидя дома, дистанционно придумывают новые проекты, появилось время для креативного мышления. Также крупные добывающие предприятия осуществляют набор сотрудников на удаленные промышленные объекты после прохождения всех мер предосторожности", - сказал Индеев.

Индеев отметил, что в условиях пандемии активно проводятся онлайн-встречи будущих выпускников вуза с потенциальными работодателями и специалистами центра карьеры. По его словам, для содействия трудоустройству выпускников у СВФУ есть большой перечень работодателей-партнеров, с которыми университет ведет совместную подготовку специалистов.

Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - крупнейший многоотраслевой вуз северо-востока России. Он образован в апреле 2010 года на базе Якутского государственного университета. Ежегодно СВФУ выпускает более 3 тыс. студентов.

"Анализ трудоустройства выпускников университета последних пяти лет показывает, что свыше 97% молодых специалистов находят работу в первые полгода после выхода на рынок труда. Оставшиеся 3% приходятся на специалистов сезонного вида работ в крупных промышленных компаниях, они находят работу на удаленных объектах вахтовым методом", - пояснил собеседник агентства.

На этой неделе на совещании с участием президента России Владимира Путина обсуждались вопросы помощи потерявшим работу россиянам, также глава государства призвал уделить внимание трудоустройству выпускников вузов.