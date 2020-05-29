В Приморье прокуратура выявила нарушения при выплатах медикам, борющимся с COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая. /ТАСС/. Прокуратура Приморского края выявила задержку двумя медучреждениями здравоохранения выплат стимулирующего характера медикам, работающим с больными с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

В России установлена специальная федеральная выплата в размере от 25 до 80 тыс. рублей в месяц врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом.

"Установлено, что двумя учреждениями здравоохранения, расположенными на территориях Спасска-Дальнего и Ханкайского района, несвоевременно приняты меры, направленные на предоставление региональных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за апрель - первую половину мая 2020 года на общую сумму около 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Территориальные прокуроры уже вынесли представления об устранении нарушений и инициировали вопрос о привлечении виновных к ответственности. Выплаты средств медицинским работникам уже начались. Проверки соблюдения законодательства на территории Приморья продолжаются.

Сумма средств, которые направлены на выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами в Приморье, составила 205,3 млн рублей. В среду, 20 мая, в пресс-службе регионального правительства сообщали, что медицинские работники Приморья, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, получили все положенные им федеральные выплаты. Выплаты из регионального бюджета получили также медработники, которые взаимодействуют с пациентами, у которых было подозрением на заражение коронавирусной инфекцией и с внебольничными пневмониями.

С начала эпидемии коронавирус нового типа выявлен у 1893 жителей Приморья, 945 человек уже выздоровели. Число жертв коронавирусной инфекции составляет 18 человек.