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Кузнецова предлагает ограничить продажу в аптеках абортируемых препаратов

Детский омбудсмен также предложила принять меры, направленные на изменение в системе финансирования лечебных учреждений, при котором "клиники будут заинтересованы в сохранении ребенка"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает принять меры по ограничению продажи в аптеках абортируемых лекарственных препаратов. Об этом говорится в докладе детского омбудсмена за 2019 год, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Уполномоченный последовательно проводит работу, направленную на защиту права на жизнь, а также защиту ребенка от насилия, в связи с чем полагает необходимым рекомендовать правительству РФ принять дополнительные меры, направленные на ограничение продажи в аптеках абортируемых лекарственных препаратов", - говорится в документе.

Также предлагается принять меры, направленные на изменение в системе финансирования лечебных учреждений, при котором "клиники будут заинтересованы в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности".

Статус многодетной семьи

Кузнецова также ведет работу над проектом федерального закона, который установит правовой статус многодетной семьи в России.

"С целью создания благоприятных условий для многодетной семьи в РФ уполномоченным совместно с Советом Федерации, заинтересованными ведомствами, представителями общественности ведется работа над проектом федерального закона "О правовом положении многодетных семей в Российской Федерации", - указано в докладе.

Отмечается, что практическим результатом принятия закона должно стать "установление правового статуса многодетной семьи", включая учет информации о таких семьях в федеральном реестре многодетных семей.

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РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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