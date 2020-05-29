Рестораны и кафе могут открыть на следующем этапе смягчения ограничительных мер в Москве

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Открытие предприятий общественного питания может стать следующим шагом в смягчении мер, принятых из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ТАСС в пятницу первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли Алексей Немерюк.

"С 1 июня открывается непродовольственная торговля и часть бытовых услуг. Следующим этапом могут быть рестораны, кафе, другие предприятия общепита, если будут для этого соответствующие условия, но пока что они остаются в Москве закрытыми. Прорабатываем все те требования, которые этим предприятиям придется соблюдать, чтобы открыться, чтобы не допустить рисков новых заражений", - сказал Немерюк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому режим повышенной готовности был продлен в Москве до 14 июня. При этом с 1 июня власти Москвы начинают второй этап смягчения ограничений: вновь откроются автосалоны и непродовольственные магазины, в том числе гипермаркеты. Заработают сервис велопроката и некоторые организации, оказывающие бытовые услуги: химчистки, прачечные, мастерские по ремонту одежды и обуви. А жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки. Ожидается, что с 5 июня заработают ярмарки выходного дня.

По указу мэра, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня включительно. В своем блоге в среду мэр сообщил, что еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы. По словам Собянина, преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от удаленной работы и звать в Москву гостей.