В Южно-Сахалинске заразился коронавирусом сотрудник городской больницы

ТАСС, 29 мая. Случай заражения коронавирусом выявили в городской больнице Южно-Сахалинска, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Сахалинской области. Проверяются все контактные лица, это первый случай заражения медика в регионе.

"Заболевший - сотрудник не из лечебного отделения, из числа младшего медицинского персонала, не контактирующего с пациентами. Имеются основания полагать, что у сотрудника больницы были контакты с больным человеком, прибывшим в регион из другой области", - сказали в пресс-службе.

В министерстве здравоохранения области пояснили, что медик находилась на больничном, когда у нее выявили заражение коронавирусом. Это первый случай заражения среди медиков в регионе, добавили в ведомстве.

В учреждении с начала пандемии организован еженедельный забор анализов на коронавирус с учетом того, что медицинские работники находятся в группе риска. За все время случаев заражения выявлено не было.

В министерстве здравоохранения области агентству уточнили, что на коронавирус сейчас проверяются все контактировавшие с зараженным сотрудником из числа его близких.

На Сахалине с начала пандемии выявлено 93 случая заражения коронавирусом, 50 человек уже выписаны по выздоровлению.