Отреставрированный танк Т-34 впервые примет участие в параде Победы в Улан-Удэ 24 июня

УЛАН-УДЭ, 29 мая. /ТАСС/. Отреставрированный танк Т-34, много лет простоявший в Улан- Удэ на постаменте в качестве памятника и восстановленный военнослужащими Восточного военного округа (ВВО), возглавит военный парад в столице Бурятии 24 июня. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ВВО.

"Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа Улан-Удэнского гарнизона начали подготовку к военному параду в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня на главной площади города Улан-Удэ. Историческим событием в проведении военного парада станет прохождение легендарного танка Т-34, который впервые пройдет по площади Советов, возглавив механизированную колонну", - сообщили в пресс-службе.

В октябре прошлого года решением командования общевойсковой армии танк времен войны был снят с постамента для полного восстановления, работы несколько месяцев вели лучшие военные мастера отдельного ремонтно-восстановительного батальона ВВО. Удалось установить двигатель совершенно другой модификации, полностью поменять все системы жизнеобеспечения двигателя. После этого на специальном полигоне были проверены ходовые возможности танка, работа двигателя при максимальных нагрузках, маневренность. Городские власти одобрили инициативу военных, были проведены испытания, которые показали, что машина не повредит плиточное покрытие площади.

Сейчас военнослужащие формируют парадные расчеты, готовятся к параду экипажи боевых машин и военной техники. "Отбор участников парада проводится из военнослужащих, показавших лучшие результаты в строевой подготовке и владении техникой, - отметили в пресс-службе ВВО. - Со следующей недели военнослужащие приступят к одиночной строевой подготовке в своих частях. В ходе тренировок будет уточнен порядок построения парадных коробок, отработаны элементы приветствия участников парада старшими начальниками, вынос знамен, а также прохождение торжественным маршем личного состава".

Танк, который примет участие в параде Победы в Улан-Удэ, был выпущен в 1944 году на заводе в Нижнем Тагиле, в этом же году поступил на вооружение во 2-й гвардейский танковый корпус. Он участвовал в Белорусской наступательной операции "Багратион", в боях в Восточной Пруссии, в 1945 году танк подорвался на противотанковой мине, о чем свидетельствует трещина в корпусе. В 1946 году машина прошла модернизацию, до 1973 года на ней обучали экипажи танков в учебных частях танковой дивизии. В 1973 году в городе Чойбалсан (Монголия) танк был установлен в качестве памятника, а после вывода советских войск из Монголии возвращен в Россию.

Во вторник президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Выбор даты неслучаен - именно в этот день в 1945 году состоялся первый парад Победы на Красной площади.