МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Роскачество не рекомендует употреблять алкоголь людям, соблюдающим диету, поскольку он замедляет процесс снижения веса. Об этом говорится в сообщении организации.

"Эксперты Роскачества утверждают: алкоголь значительно замедляет процесс снижения веса и не рекомендуется людям, соблюдающим диету", - отмечается в сообщении.

Более того, эксперты отмечают, что алкоголь иногда и вовсе способствует набору массы. Если вы выпиваете один бокал вина (до 125 мл) раз в две недели, он с большой долей вероятности не будет способствовать набору веса. Однако помните, что даже небольшая доза алкоголя может привести к похмелью и отекам на утро, что также может отразиться на весах", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Роскачестве, наименьшая калорийность у низкоалкогольного пива: она составляет около 42 ккал на 100 гр. Калорийность сухого вина крепостью до 11% составляет 64 ккал на 100 мл, полусухого крепостью до 12% - 78 ккал на 100 мл, полусладкого до 12% алкоголя - 88 ккал на 100 мл, сладкого до 12% алкоголя - 100 ккал на 100 мл. Наиболее калорийными являются сладкие ликеры (например, Бейлис - около 327 ккал на 100 гр).

В Роскачестве также напомнили о существовании понятия "стандартной порции" алкоголя, которой соответствует 10 граммам чистого этанола. Примерами "стандартной порции" является 250-330 мл пива крепостью 5%, 100-125 мл сухого вина крепостью 11-12,5%, 70 мл крепленого вина (18% алкоголя) и 30 мл крепких напитков (40%). "Если вы употребляете алкоголь, старайтесь постепенно снижать дозировку до "стандартной порции" для женщин или двух "стандартных порций" для мужчины. Важно помнить, что, если вы не употребляете алкоголь всю неделю, а в пятницу вечером выпиваете сразу несколько стандартных порций (например, для девушки - несколько бокалов вина; для мужчины - 150 гр коньяка), это не является умеренным употреблением", - подчеркивают эксперты.

Польза и вред алкоголя

Говоря о полезных элементах, которые есть в вине, в Роскачестве отметили, что там содержатся полифенолы (антиоксиданты). Согласно последним метаанализам, они могут оказывать положительное влияние на здоровье сосудов и кишечную микробиоту. Кроме того, в вине в небольшом количестве содержатся витамины группы B и минералы, такие как калий, кальций, магний и фосфор. Но важно понимать, что при сбалансированном питании данные витамины и минералы содержатся в широкой массе продуктов, являющихся более надежным их источником, подчеркнули в организации.

Что касается этанола, то, как напомнили в Роскачестве, это вещество токсично и может наносить серьезный вред всему организму человека. Для его расщепления требуется вырабатываемый в организме фермент алкогольдегидрогеназа. С возрастом выработка данного фермента снижается, поэтому человек переносит воздействие алкоголя хуже. Также женщины переносят воздействие алкогольных напитков хуже из-за особенности у них метаболизма алкоголя.

Эксперты пояснили, что алкоголь является диуретиком и также способствует выводу жидкости из организма. Таким образом, употребляя алкогольные напитки в жаркую погоду, человек рискует заработать обезвоживание. В разгар летнего дня, тем более на открытом солнце, особенно если у человека имеются проблемы со здоровьем, вовсе не рекомендуется употреблять алкоголь. Самый лучший напиток для употребления в жару - чистая питьевая вода, заключили в Роскачестве.