Школьники создали сервис, рассказывающий об улицах Петропавловска-Камчатского

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мая. /ТАСС/. Учащиеся детского технопарка "Кванториум" в Петропавловске-Камчатском создали электронный сервис, который не только прокладывает маршруты по улицам города, но и рассказывает о людях, в честь которых эти улицы названы. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта Алексей Черканов.

"Для поиска биографии известных людей Камчатки ребята использовали книги по краеведению, так что ценность этой информации очень высока. Проект разработан на картографическом сервисе Google Maps, поэтому у него есть не только образовательная, но и практическая функция - построение маршрута по улицам города", - сказал Черканов.

Над созданием проекта "Их именами названы улицы Петропавловска-Камчатского" работали учащиеся единственного технопарка на Камчатке. Возраст разработчиков сервиса - 9-14 лет. Из-за пандемии коронавируса над финальной частью проекта ребята работали дистанционно.

В списке известных людей полуострова, в честь которых названы улицы города - 119 фамилий, и о каждом из них школьники нашли интересную информацию.

Руководитель проекта добавил, что его создатели планируют расширить его возможности: добавить в сервис не только фотографии людей, в честь которых названы улицы, но и аудио и видеоматериалы с интересными фактами их жизни. Кроме того, при помощи учащихся других образовательных направлений технопарка у сервиса может появиться мобильное приложение.

Кванториумы - это технопарки для детей от пяти до 18 лет. Проект, поддержанный президентом России Владимиром Путиным, призван вовлечь как можно больше учащихся в инженерно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность. В 2018 году Камчатка вошла в число субъектов России, которые в рамках нацпроекта "Образование" получили средства из федерального бюджета на создание детского технопарка "Кванториум". Ежегодно в нем обучаются около 800 детей и подростков.