Амурские колледжи получили 55 млн рублей на создание новых мастерских

ТАСС, 29 мая. Аграрный и педагогический колледжи в Амурской области после победы в конкурсе Министерства просвещения РФ приступили к созданию девяти новых мастерских для своих студентов, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. Учебные заведения получили на эти цели 55 млн рублей.

"На покупку нового оборудования в Амурском аграрном колледже потратят 43,7 млн рублей. На эти средства сделают пять мастерских: "Механизация сельского хозяйства", "Геномная инженерия", "Сельскохозяйственные биотехнологии", "Ветеринария" и "Сити-фермерство". Выделенные деньги позволят не только отремонтировать помещения, где будут заниматься студенты, но и закупить современное оборудование и обучить педагогов", - говорится в сообщении.

Амурский педагогический колледж выиграл 12,1 млн рублей, на которые будут созданы четыре мастерских по направлениям "Преподавание в младших классах", "Дошкольное воспитание", "Коррекционная педагогика в начальном образовании" и "Физическая культура, спорт и фитнес". На выделенные деньги купят компьютеры, инвентарь для детей, интерактивную систему и мобильный планетарий.

Оснащение колледжей позволит создать условия для формирования компетенций, которые будут соответствовать требованиям федеральных стандартов среднего профессионального образования с опорой на стандарты "Ворлдскиллс Россия".

В 2019 году федеральный грант в размере 9,5 млн рублей получил Амурский колледж сервиса и торговли. Здесь создали мастерские по пяти приоритетным направлениям подготовки - "Технологии моды", "Парикмахерское искусство", "Поварское дело", "Туризм" и "Бухгалтерский учет".

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 до 2024 года, его общий бюджет по стране составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.