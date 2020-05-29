В Приморье продлили ограничительный режим из-за коронавируса до 15 июня

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление о продлении режима самоизоляции для всех жителей региона до 15 июня, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности продлены в Приморье до 15 июня включительно. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко в пятницу, 29 мая", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в регионе по-прежнему запрещено проводить массовые развлекательные и зрелищные мероприятия. Не работают кинотеатры, библиотеки, ночные клубы, фитнес-клубы и другие места массового посещения. До 15 июня включительно приостановлена работа ресторанов и кафе, за исключением обслуживания на вынос и доставки, а также ряда объектов розничной торговли.

"Ряд изменений коснулся работодателей Приморья. Помимо предусмотренных ранее обязательств, руководителям организаций необходимо не допускать на рабочее место сотрудников с признаками ОРВИ. Дополнительные меры нужно будет предпринять и тем, у кого трудятся иностранные сотрудники и лица без гражданства", - уточняется в сообщении.

Режим полной самоизоляции для всех жителей Приморья был установлен 31 марта из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

По данным на утро пятницы, за сутки в Приморье зафиксировано 57 новых заражений, 60 человек выписаны из больниц. Общее число приморцев с подтвержденным коронавирусом составило 1 893 человека.