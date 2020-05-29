Лебединое озеро и спасение белых медведей. Как крупные предприятия заботятся об экологии

ТАСС, 29 мая. Добыча и переработка нефти, газа, угля, руды - все это обычно вызывает ассоциации, никак не связанные с заботой о природе. Широко распространено мнение, что занимающиеся этим компании лишь загрязняют окружающую среду, не беспокоясь о последствиях. Однако это совсем не так.

Сокращение негативного влияния на окружающую среду и помощь ей со стороны предприятий топливно-энергетического, нефтехимического и металлургического комплекса входят в число задач национального проекта "Экология". Он предполагает снижение уровня загрязнения воздуха в основных промышленных центрах и внедрение лучших технологий на крупных предприятиях, а также ставит перед компаниями задачу сохранить биологическое разнообразие. За шесть лет в России появятся 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5 млн гектар, а 11 специальных программ позволят увеличить популяции редких видов животных.

В том, как компании уже сейчас спасают медведей и лебедей, берут под опеку леопардов, высаживают леса и разводят мальков, разбирался корреспондент портала "Будущее России. Национальные проекты".

За полярным кругом

Значительная часть добычных работ компаний топливно-энергетического комплекса проводится в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и на арктическом шельфе. Чтобы снизить уровень негативного влияния от деятельности нефтяных компаний на окружающую среду, "Газпром нефть" в 2017 году присоединилась в рамках сотрудничества нефтяных компаний с государственными и общественными организациями в сфере охраны окружающей среды к экологическому мониторингу серых китов в Охотском море. В 2018 году вместе с Русским географическим обществом компания запустила масштабную программу по изучению нарвала, а в 2019 году представила экологический атлас Печорского моря с результатами масштабных исследований окружающей среды в районе Приразломного месторождения. Атлас стал результатом многолетнего изучения флоры и фауны региона, в рамках которого многие виды исследований проводились впервые.

Целый ряд программ по сохранению редких видов животных - белого медведя, эвенкийского оленя, сахалинской таймени, амурского тигра, дельфинов Черного моря, атлантического моржа - реализует компания "Роснефть". С 2014 года ведутся исследования популяции белого медведя в районах перспективного освоения месторождений углеводородов. В 2018 году компания завершила двухлетние исследования численности и распределения популяции белых медведей в зоне своей ответственности в Карском море, а также разработала рекомендации по предотвращению конфликтных ситуаций между ними и человеком для компаний, ведущих деятельность в Арктике.

К слову, белый медведь стал своеобразным символом "Роснефти". В 2018-2019 годах компания приняла участие в спасении двух медвежат - годовалой самки белого медведя в Норильске и медвежонка-сироты Урсулы с острова Диксон. Сейчас животные находятся в парке флоры и фауны "Роев ручей", для них строится просторный вольер.

Кроме того, специалисты "Роснефти" вместе с Обществом дикой природы разработали специальные игрушки для белых медведей, которые находятся под опекой компании во всех зоопарках страны. Чтобы помочь хищникам поддерживать постоянную физическую активность, из особо прочного и безопасного для животных пластика были изготовлены сборно-разборные шары и поплавки.

Компания "Новатэк", еще только изучая лицензионные участки, отслеживает наличие там краснокнижных растений, чтобы заниматься разработкой объектов без ущерба для экологии. А один из проектов компании - "Арктический лис" - объединил усилия ученых Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных РАН, представителей власти региона и бизнеса - дочерней компании "Новатэка" "Ямал СПГ". В фокусе внимания проекта оказался песец, или, как его еще называют, полярная лиса. Влияние природных и антропогенных факторов на этот вид демонстрирует последствия для всего животного мира территории.

В феврале 2020 года за животными начали следить с помощью спутниковых передатчиков, что в будущем позволит изучить степень привязанности песцов к местам размножения, характер миграций и посещений объектов инфраструктуры в районе Южно-Тамбейского лицензионного участка. Также это поможет проследить взаимодействие песца с оленеводами и их стадами.

"Земля леопарда" и "Территория чибисов"

Отдельное направление посвящено работе по сохранению биоразнообразия флоры и фауны в регионах присутствия и в экологических программах "Сибура". Нефтехимическая компания - активный участник программы сохранения дальневосточного леопарда. В приморской тайге "Сибур" выступает как хранитель обитающего в национальном парке "Земля леопарда" хищника по имени Амур. Всего же с 2011 года, по данным компании, численность вида удалось увеличить с критических 30 особей до 114, а ареал его обитания расширить более чем в 11 раз - до 4,5 тыс. кв. км. Если такая динамика сохранится, то, по прогнозам ученых, уже через пять-семь лет животному удастся выйти из числа краснокнижных.

Также холдинг занимается охраной птиц, облюбовавших для гнездования предприятие в Тобольске. С 2019 года на территории завода "Сибур Тобольск" установлены знаки "Территория чибисов", ограждающие зоны гнездования пернатых.

А летом 2019 года на этот же завод залетел лебедь-шипун. Птица неправильно спикировала с воздуха и, не долетев пару метров до бассейна с водой, ударилась о землю, получив сильный ушиб лап. Сотрудники предприятия оказали пострадавшему первую помощь, покормили и устроили на ночевку в заводском помещении - за самочувствием лебедя всю ночь следили машинисты цеха. Утром птица встала на ноги. Спасенного лебедя назвали Игорем и выпустили на волю, сохранив на память фотографии гостя.

Журавли на угольном разрезе и лебеди на металлургическом комбинате

Проекты сохранения биоразнообразия реализуют и компании металлургического сектора. В частности, Новолипецкий металлургический комбинат совместно со специалистами лабораторий Росгидромета, Росприроднадзора и Роспотребнадзора производит около 90 тыс. замеров воздуха в год, а на территории между цехами завода расположилось настоящее лебединое озеро. Водоем пополняется прошедшей очистку технологической водой, и здесь обитают более 500 птиц 40 видов, 20 из которых считаются редкими.

"Благодаря созданным условиям, особо требовательные к среде обитания особи долго живут и приносят потомство, ведь за состоянием пернатых регулярно следят девять работников парка. На протяжении многих лет лебединое озеро является экологическим индикатором состояния окружающей среды на предприятии", - рассказали порталу в компании.

А Бородинский угольный разрез имени М. И. Щадова, работы в котором ведет угольная компания СУЭК, вот уже несколько лет принимает стаи перелетных журавлей.

"Птицы облюбовали себе место в самой восточной точке угольного предприятия. Здесь уже не ведутся добычные работы, земли готовятся к рекультивации - на отработанных участках угольщики восстанавливают ландшафт, укрывают его плодородным слоем и высаживают саженцы кедра, сосны и других деревьев, устойчивых к суровым сибирским зимам", - сообщили порталу в компании. Как правило, птицы гнездятся здесь до конца сентября - начала октября, а затем отправляются на зимовку в дальние страны.

Помогает охраняемым видам птиц и "Северсталь". С 2019 года компания поддерживает Дарвинский заповедник, расположенный в Вологодской области. Там орнитологи проводят полевые исследования видового состава птиц на площадке в границах территории компании. Это необходимо еще и потому, что системы водоочистки предприятия представляют собой открытые водоемы с большой площадью водного зеркала, которые нравятся околоводным и болотным пернатым. Всего на развитие исследований в заповеднике в 2019 году "Северсталь" направила 6,1 млн рублей, а в 2020 году на эти цели планируется выделить 6,4 млн рублей из порядка 1,1 млрд рублей инвестиций в экологические проекты.

Очищать воду и землю

В рамках благотворительной экологической программы российская электроэнергетическая компания "Русгидро" организует туристические маршруты, оборудует экологические тропы, благоустраивает зоны отдыха, а также сохраняет биологическое разнообразие и естественную среду обитания редких и вымирающих видов животных и растений. Компания поддерживает проекты по увеличению популяции зубров, переднеазиатского леопарда и снежного барса, а в 2014-2017 годах даже создала природный парк "Бурейский" площадью 132 тыс. га. Он сократил до минимума воздействие строительства Нижне-Бурейской ГЭС на экологию региона.

Кроме того, "Русгидро" финансирует мониторинг учета птиц и животных на территории заказника "Журавлиная роща" в Московской области и совместно с Дарвинским биосферным заповедником и национальным парком "Нечкинский" ведет проекты по сохранению и увеличению популяции орлана-белохвоста, а также по реабилитации и подготовке к возвращению в природу редких видов хищных птиц.

Контролем экологической обстановки занимаются и предприятия госкорпорации "Росатом", возле электростанций которой нередко можно встретить рыбаков. В частности, сотрудники Нововоронежской АЭС ежегодно выпускают 10 тонн мальков толстолобика и белого амура в пруд-охладитель энергоблока №5. В ноябре прошлого года для компенсации ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам и среде их обитания, компания выпустила более 3 тонн мальков сазана и 5,5 тонны толстолобика в Дон ниже Цимлянского гидроузла - у города Семикаракорска. Суммарно на эти мероприятия компания потратила свыше 6 млн рублей.

Экологическую акцию по разведению рыб в Белоярском водохранилище проводят сотрудники Белоярской АЭС. Ежегодно в водоем выпускают почти 270 тыс. мальков толстолобика.

"Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов помогает сохранять баланс ихтиофауны и восполнять рыбные запасы", - рассказала порталу начальник отдела охраны окружающей среды Белоярской АЭС Нина Усатенко.

По ее словам, растительноядные породы рыб - помощники в борьбе с сине-зелеными водорослями. Кроме того, зарыбление водоема - эффективный метод биологической мелиорации. В теплых водах водохранилища интенсивно развивается водная растительность и размножаются моллюски, что, в свою очередь, влияет на работу водозаборных насосов, ведь системы технического водоснабжения атомной станции забиваются. Поедая растительность, рыбы в значительной степени нейтрализуют это воздействие. В результате зарастаемость водоема снижается, количество фитопланктона сокращается, а качество воды улучшается.

А дочерняя компания "Интер РАО" - ТГК-11 - в минувшем году завершила реализацию одного из самых значимых экологических проектов Омской области - строительство очистных сооружений на ТЭЦ-5. Теперь очистка сточных вод производится с помощью не только традиционных, но и современных технологий, а общий объем очищенной воды составляет 6 тыс. кубометров в сутки.

Сразу несколько экологических проектов реализует генерирующая компания "Энел Россия". С 2013 по 2017 год компания выпустила в Исетское водохранилище, где расположена Среднеуральская ГРЭС, свыше 286 тыс. особей белого амура и белого толстолобика. Кроме того, в число проводимых мероприятий входят экологические уроки в детских садах, образовательные игры для детей, командные квесты и ежегодные акции по уборке берегов - как Исетского водохранилища, так и Карачаровского национального парка.

Очищением территорий занимается также крупнейший российский производитель алюминия. С 2011 года компания "Русал" проводит на территории Хакасии и Красноярского края масштабный экологический марафон "День Енисея", в рамках которого свыше тысячи волонтеров собирают с берегов главной артерии Сибири тонны мусора.