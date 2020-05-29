Вузы РФ не ожидают серьезных проблем при защите выпускных квалификационных работ онлайн

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Вузы России из-за пандемии коронавируса готовятся проводить защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) в дистанционном формате. Для некоторых из них дистанционная защита - не новшество, другим приходится приспосабливаться, искать подходящие платформы, обеспечивать выпускников и преподавателей компьютерами и веб-камерами и планировать резервные дни на случай, если оборвется связь и что-то пойдет не по плану, рассказали ТАСС представители вузов страны.

Защита на камеру

Практически всем выпускникам вузов России в этом году для защиты выпускных квалификационных работ потребуются не только удача и накопленные знания, но и компьютер с веб-камерой. При этом в большинстве вузов не высказывают опасений в связи с предстоящей дистанционной защитой ВКР, а некоторым университетам такой формат уже привычен. Так, Санкт-Петербургский университет ИТМО, который в этом году проведет государственную итоговую аттестацию дистанционно для бакалавриата, специалитета и магистратуры, уже имеет опыт проведения онлайн-защит ВКР.

"При проведении защиты ВКР онлайн студент будет делать доклад с показом на экране презентации. Трансляция экрана предусмотрена, и такая возможность всем обеспечивается. Также допускается трансляция видеоролика, записанного студентом заранее", - сообщила ТАСС начальник департамента образовательной деятельности университета Алия Багаутдинова, уточнив, что для организации процесса будут использоваться сервисы, предоставляемые собственной информационной системой управления вуза.

В одном из крупнейших вузов Сибири - Новосибирском государственном техническом университете - также используют собственную платформу для дистанционного обучения Dispace, созданную еще в 1993 году. "С годами мы ее активно использовали и развивали. Под защиту мы выделяем отдельный сервер, чтобы не было никаких сбоев. Что касается демонстрации проектов в САПР, мы предполагаем, что если ребятам необходимо продемонстрировать свои проекты на защитах, в платформе есть возможность демонстрации видео, это можно сделать и досрочно, и на защите. На сегодня мы тестируем это в формате предзащит, потому что для ребят защита - это большой стресс, а тем более в такой незнакомой форме", - рассказала ТАСС начальник управления информационной политики университета Зоя Сергеева.

В Севастопольском государственном университете помимо электронных ресурсов, входящих в электронную информационно-образовательную среду СевГУ, планируют использовать системы для проведения видеоконференций Skype и вебинаров BigBlueButton, Mirapolis. В Саратовском государственном техническом университете, который является опорным вузом региона, процесс дистанционной защиты пройдет в режиме видеоконференции на платформе bbb.sstu.ru и других платформах, обеспечивающих все режимы видеоконференцсвязи. Новосибирскому государственному университету, по словам заместителя директора Гуманитарного института НГУ по научной работе Ольги Журавель, пришлось закупить платную версию платформы zoom для организации защиты дипломов.

В Дальневосточном федеральном университете защита дипломных работ и сдача экзаменов в 2020 году будет организована на платформе видеоконференцсвязи Microsoft Teams, которая позволяет вести видеотрансляцию и создавать приватные каналы. При этом с помощью системы онлайн-прокторинга Examus комиссии сможет наблюдать за действиями студента с компьютером в процессе подготовки и ответа, то есть списать, загуглить и воспользоваться подсказками не получится.

В Казанском федеральном университете будут отменены госэкзамены на ряде направлений подготовки. Там надеются, что после 31 мая эпидемиологическая ситуация позволит проводить всю итоговую аттестацию и защиты выпускных квалификационных работ, а также те госэкзамены, которые остались, в так называемом "смешанном" режиме. По словам проректора по образовательной деятельности КФУ Дмитрия Таюрского, при таком режиме в университетской аудитории у компьютера будет находиться один представитель экзаменационной комиссии, остальные могут быть у компьютеров у себя дома, либо в соседних аудиториях. Студент сможет прийти в назначенное время и представить свою выпускную квалификационную работу в аудитории, либо сделать это дистанционно, выйдя на связь из дома или из общежития.

Перед онлайн-защитой квалификационной работы студентам вузов придется подтвердить свою личность, в основном, их попросят предъявить оригинал паспорта при помощи веб-камеры. Также будет вестись видеозапись процесса защиты.

Трудности общежития

Большинство вузов России еще только готовятся к онлайн-защитам: студенты и преподаватели тестируют формат и стараются предотвратить все возможные нештатные ситуации. Основные сложности - недостаток технических средств и доступ к высокоскоростному интернету. "Есть технические сложности у тех, кто остался жить в общежитиях, например, недавно у нас в общежитии отключили электричество, и студенты не могли присутствовать на парах. Со студентами можно заранее отладить связь", - рассказала ТАСС заместитель директора Гуманитарного института НГУ по научной работе Ольга Журавель.

В Санкт-Петербургском университете ИТМО всем членам ITMO.Family (университетское сообщество), в том числе и членам комиссий, предоставляют все необходимое оборудование для защиты ВКР.

Дальневосточный федеральный университет готов предоставить студентам, у которых есть проблемы с техникой, возможность сдать экзамен в оборудованных аудиториях на территории кампуса на острове Русском, а иногородние студенты могут сдавать экзамен в помещениях представительств и вузов-партнеров ДВФУ по всей России. Представители комиссии также по своему желанию могут принимать экзамены онлайн с домашних устройств, либо в аудиториях кампуса ДВФУ.

По словам директора дирекции развития образовательных программ Севастопольского государственного университета Екатерины Сорокиной, в основном, студенты обеспечены техническими средствами, проблемой же является стабильный доступ к интернету, особенно в сельских районах. "В случае безвыходной ситуации для студента есть возможность предоставления рабочего места в пустующих учебных аудиториях, оснащенных необходимыми техническими средствами, с соблюдением всех санитарных норм и требований", - сказала ТАСС Сорокина.

Схожую проблему отмечают в пресс-службе Псковского государственного университета. "Мы, как и многие другие университеты, столкнулись с недостаточностью интернет-трафика у студентов, проживающих в отдаленных регионах, недостаточностью технического оснащения ряда студентов и преподавателей", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

Для всех студентов, у кого есть проблемы с техническими средствами, оборудовали специальные комнаты в общежитиях, преподавателям руководство вуза предоставило возможность выхода в интернет из университета, а кому-то выделили технику. Доступ к оборудованию в стенах вуза будет и в Омском государственном техническом университете (ОмГТУ).

Вузы заранее разрабатывают регламенты на случай проблем с интернетом в ходе защиты ВКР и проведения экзаменов. Так, в Омском государственном техническом университете в случае обрыва связи технический перебой должен быть подтвержден документами провайдера или сопутствующей службы, где указано, по чьей вине произошел технический сбой. Только в этом случае будет переназначено время проведения экзамена.

Доктор из Индии

При этом в ряде вузов России в этом году уже опробовали дистанционный формат сдачи экзаменов. Так, 20 мая семь первых студентов успешно сдали госэкзамены онлайн в Оренбургском государственном университете. Экзамены в дистанционном формате здесь проходят впервые.

"На кафедре физически присутствуют только заведующий и модератор, работодатели, члены государственной экзаменационной комиссии принимают экзамен из своих офисов", - цитирует пресс-служба вуза проректора по учебной работе ОГУ Татьяну Ольховую.

В Самарском национальном исследовательском университет им. академика Королева прошла первая онлайн-защита на соискание ученой степени доктора. В формате видеоконференции защищался Томас Джаячандраном Артур Вималачандра из Индии. Он представил экспертам диссертационного совета конструкцию ультра-микрогазотурбинного двигателя, который можно использовать для снабжения энергией систем беспилотников, атмосферных зондов и космических аппаратов. Прежде чем поступить в Самарский университете Томас Джаячандран Артур Вималачандра получил степень бакалавра в Индии, магистерскую диссертацию защитил в итальянском университете.

"Я всегда мечтал учиться в России и получить образование в аэрокосмической сфере. Причина проста: подвиг Юрия Гагарина вдохновил не только россиян, но и миллионы жителей Индии. В Самарском университете мне дали свободу выбора тем для изучения, дали представление о будущей работе", - рассказал ученый из Индии.