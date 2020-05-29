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Прокуратура проверит сюжет о свалке препаратов для лечения ВИЧ и рака в Подмосковье

В сюжете озвучивается версия, что лекарства не дошли до больных, нуждающихся в них, чтобы это скрыть, препараты выбросили в лесу в Сергиевом Посаде

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку после выхода телесюжета о стихийной свалке в подмосковном Сергиевом Посаде с просроченными препаратами для лечения ВИЧ-инфекции и онкозаболеваний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура Московской области организовала проверку по информации федерального телеканала об обнаружении под Сергиевом Посадом свалки медицинских отходов. Проведение проверки поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре", - сообщили в надзорном ведомстве.

Ход проверки поставлен на контроль в прокуратуре области.

В четверг на федеральном канале вышел сюжет о стихийной свалке тонн дорогостоящих просроченных медикаментов для лечения ВИЧ-инфекции и рака, которые положены больным бесплатно и поэтому, предположительно, закуплены за счет бюджетных средств. В сюжете озвучивается версия, что лекарства не дошли до больных, нуждающихся в них. Чтобы это скрыть, препараты на около 6 млн рублей выбросили в лесу в Сергиевом Посаде.

Ранее следователи СК начали проверку этой информации. Следствие устанавливает выбросивших препараты и причины, по которым лекарства не дошли до пациентов в период срока годности.

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