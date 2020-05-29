Курорт "Роза Хутор" в Сочи рассчитывают открыть не позднее 8 июня

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудники горного курорта "Роза Хутор" в Сочи рассчитывают начать принимать туристов не позднее 8 июня. После открытия ожидается высокая загрузка на уровне 80-90%, сообщил в пятницу ТАСС исполнительный директор курорта Юрий Колобов.

В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам заседания регионального оперативного штаба сообщил, что около 200 санаториев Кубани с медицинской лицензией, приостановившие с конца марта прием туристов из-за пандемии коронавируса, возобновят работу с 1 июня. На прошлой неделе Кондратьев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что при сохранении благоприятной эпидемиологической обстановки в крае будет рассмотрен вопрос об открытии пансионатов и отелей региона для туристов во второй половине июня.

"Мы надеемся, что сможем полноценно открыть бронирование для всех желающих не позднее 8 июня, но это зависит от решения властей. Исследование аудитории курорта подтвердило, что людям после длительного периода самоизоляции в буквальном смысле требуется перезагрузка. Поэтому мы ожидаем высокую загрузку - на уровне 80-90% номерного фонда. Многие готовы приехать отдыхать в горы, как только появится такая возможность, поэтому рекомендуем не откладывать бронирование", - сказал Колобов.

Он добавил, что в настоящее время на курорте уже забронировано около 30% номерного фонда. В основном это те гости и корпоративные клиенты, которые запланировали свой отдых еще до 1 апреля.

По словам Колобова, кроме открытия гостиниц и отелей, руководство курорта рассчитывает на открытие ресторанов, кафе и магазинов не позднее 1 июля с соблюдением всех норм и рекомендаций Роспотребнадзора. Однако, отметил он, финальная дата открытия всех заведений на курорте зависит от решения властей региона.

С 28 марта курорты Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели. В регионе действует режим карантина, прибывающих на Кубань из других регионов направляют на 14-дневную самоизоляцию.

О курорте

"Роза Хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами.