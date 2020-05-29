{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Республике Корея одобрили препарат против Эболы для лечения заразившихся коронавирусом

Препарат "Ремдесивир" используют для лечения COVID-19 в Японии

СЕУЛ, 29 мая. /ТАСС/. Власти Республики Корея одобрили использование препарата "Ремдесивир", разработанного против лихорадки Эбола, для лечения пациентов с новым коронавирусом. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при американском министерстве здравоохранения и социальных служб одобрило "Ремдесивир" для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией. Лечить с его помощью зараженных коронавирусом разрешили также власти Японии.

"Ремдесивир" был первоначально создан для лечения лихорадки Эбола биофармацевтической компанией Gilead Sciences, однако показал положительный эффект при лечении коронавирусной инфекции.

Теги
ЯпонияСШАРеспублика КореяТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
В Петербурге число случаев заражения коронавирусом превысило 15 тыс.
За последние сутки были зафиксированы еще 369 инфицированных
Читать полностью