В Республике Корея одобрили препарат против Эболы для лечения заразившихся коронавирусом

СЕУЛ, 29 мая. /ТАСС/. Власти Республики Корея одобрили использование препарата "Ремдесивир", разработанного против лихорадки Эбола, для лечения пациентов с новым коронавирусом. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap .

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при американском министерстве здравоохранения и социальных служб одобрило "Ремдесивир" для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией. Лечить с его помощью зараженных коронавирусом разрешили также власти Японии.

"Ремдесивир" был первоначально создан для лечения лихорадки Эбола биофармацевтической компанией Gilead Sciences, однако показал положительный эффект при лечении коронавирусной инфекции.