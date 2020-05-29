Медиков на Камчатке переселят в гостиницы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мая. /ТАСС/. Медики на Камчатке, которые для соблюдения карантина живут в медучреждениях полуострова, освободят койки для пациентов с коронавирусом и будут отдыхать от работы в гостиницах. О таком решении сообщил врио губернатора Владимир Солодов.

"Нагрузка на систему здравоохранения сейчас колоссальная, она работает на износ. Дополнительно развернуто 400 коек для пациентов с коронавирусом, и свободными из них остались только 40. Принято решение, что медики, которые соблюдают самоизоляцию на рабочих местах, будут ночевать в гостиницах - их туда мы будем отвозить на отдельном транспорте. Это позволит высвободить дополнительно 100 коек для зараженных пациентов и немного поддержать наш турбизнес - все расходы по размещению медиков берет на себя краевое правительство", - сказал Солодов.

Ранее на этой неделе вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил держать на особом контроле ситуацию с обеспечением медицинскими средствами и наличием койко-мест в больницах Камчатки и еженедельно докладывать ему об обеспеченности медицинских учреждений лекарствами и медоборудованием.

Режим полной самоизоляции Камчатки ввели 1 апреля, он продлен до 11 июня. На полуострове зарегистрировано 759 случаев заражения коронавирусом. 345 человек выздоровели, девять пациентов умерли. Среднесуточный темп прироста зараженных - около 4%.