Глава Минюста предложил еще раз провести общественное обсуждение проектов новых КоАП

Чуйченко отметил, что обсуждение проектов нового КоАП и Процессуального КоАП длится уже четыре месяца. Первоначальная редакция вызвала обоснованную критику. По его словам, в процессе обсуждения как в интернете, так и в рамках рабочих совещаний, Минюст получил около 2 тыс. предложений от граждан, общественных объединений, деловых кругов и органов госвласти. "Подавляющее большинство замечаний учтено. Это касается решений не увеличивать текущие размеры административных наказаний, сохранить действующие сроки давности привлечения к административной ответственности, включить в проект нового КоАП принцип презумпции невиновности и так далее", - сказал Чуйченко.

"Проделана огромная работа по учету поступивших предложений. В результате новые проекты законов существенно отличаются от тех, которые проходили обсуждение, - заявил он. - Поскольку КоАП затрагивает интересы каждого гражданина нашей страны, мы решили повторно вынести на общественное обсуждение тексты законопроектов, формирующих новое законодательство об административных правонарушениях. Предлагаем продлить обсуждение и доработку законопроектов до конца июля 2020 года".

Министр юстиции пояснил, что реформа законодательства об административных правонарушениях направлена на совершенствование процедуры рассмотрения дел и обеспечение адекватности наказания совершенному правонарушению, а концепция нового КоАП предусматривает разделение административного законодательства на материальное и процессуальное.

Проекты федеральных законов "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", "Процессуальный кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и "О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуального кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" подготовлены с учетом положений Концепции нового КоАП, опубликованной на официальном сайте правительства РФ.

Первое публичное обсуждение проектов федеральных законов проводилось с 30 января по 27 февраля 2020 года.