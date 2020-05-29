В РФ за сутки из-за коронавируса умерли 232 человека. Это новый максимум с начала пандемии

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Количество летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 232, до 4 374. Об этом сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Предыдущее максимальное значение составляло 174, его фиксировали дважды - 26 и 28 мая. В частности, за сутки умерли 50 человек в Дагестане, 20 - в Московской области, 11 - в Санкт-Петербурге, по шесть - в Северной Осетии, Красноярском крае и Орловской области.

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 8 572, до 387 623.

Число выздоровевших пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, достигло 159 257 человек, что составляет 41% от общего числа заразившихся. В настоящее время в РФ 387 623 заразившихся во всех регионах. Согласно данным, за сутки выписаны 8 264 человека и выявлено 8 572 случая заражения.

Новые 773 случая заражения коронавирусом выявлены в Московской области, 369 - в Санкт-Петербурге, 281 - в Нижегородской области, 230 - в Свердловской области, по 141 - в Ростовской и Челябинской областях, 138 - в Красноярском крае, 133 - в Волгоградской области, 125 - в Дагестане, 112 - в Тульской области, 110 - в Брянской области, 105 - в Ханты-Мансийском АО, 104 - в Воронежской области, 103 - в Новосибирской области, 101 - в Архангельской области.

За сутки выписаны 490 человек в Московской области, 330 - в Санкт-Петербурге, 222 - в Нижегородской области, 170 - в Свердловской области, 159 - в Кабардино-Балкарии, 158 - в Мурманской области, 132 - в Татарстане, 128 - в Краснодарском крае, 127 - в Калужской области, 113 - в Брянской области, 109 - в Тульской области, 108 - в Ленинградской области, 102 - в Мордовии, 100 - в Пензенской области.

Новые 2 332 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, за сутки выписаны 3 473 пациента, у которых диагностировали коронавирус. Всего в столице выписаны 74 724 человек, что составляет 42,5% от всех заразившихся в городе.

Суточный рост в столице составил 1,3% против 1,2% днем ранее. Число выздоровевших превышает число выявленных случаев пятый день подряд. Всего в Москве 175 829 заразившихся.