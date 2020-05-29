Ситуация с коронавирусом в ряде районов Самарской области не позволяет снять ограничения

САМАРА, 29 мая. /ТАСС/. Ослабить ограничения, введенные в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса, пока не позволяет эпидемиологическая ситуация в ряде муниципалитетов, в частности, в Сызрани. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров в эфире ГТРК "Самара".

Сызрань является одним из муниципалитетов с неблагоприятной эпидобстановкой, в городе выявлено 234 случая заражения коронавирусом.

"Мы сегодня думаем о том, чтобы дать дополнительные послабления, мы понимаем, что люди устали. <...> Главам муниципальных образований надо почувствовать себя настоящими заботливыми хозяевами в своем городе или районе и принимать решения [о возможных дополнительных ограничениях или послаблениях]. Это позволит нам, возможно, снимать ограничения на уровне региональном, а там, где ситуация неблагополучная, могут работать дополнительные ограничения на местном уровне", - сказал Азаров.

В ходе эфира также выступил глава Сызрани Николай Лядин. Он рассказал, что в городе усилено патрулирование мест массового скопления граждан, усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции. Он сообщил, что принято решение вновь ограничить работу салонов красоты и торговых залов площадью до 400 кв. метров, чья деятельность было разрешена в регионе 18 мая.

В Самарской области действует режим самоизоляции для всех граждан, в местах массового пребывания необходимо носить маски. При этом в регионе разрешены прогулки и занятия спортом на улице в количестве не более двух человек при соблюдении безопасной дистанции в 1,5-2 метра. Открыты парки и скверы, но не работают аттракционы.

В Самарской области выявлено 2 437 случаев заражения коронавирусом. По выздоровлению выписаны 892 человека, умерло 18 человек.