Курорты Кубани перейдут на бесконтактное обслуживание из-за коронавируса

КРАСНОДАР, 29 мая. /ТАСС/. Курорты, расположенные на территории Краснодарского края, введут в отелях системы бесконтактной среды, включающие в себя безналичные средства оплаты и безопасные системы общения с персоналом. Это сделано для минимизации риска заражения коронавирусом, сообщили в пятницу ТАСС в руководстве курортов Сочи и Анапы.

"Отели курорта будут обеспечивать на заездах и по мере необходимости бесконтактную термометрию гостей и передавать продезинфицированные электронные пластиковые карты. В отелях будет создана бесконтактная среда: безналичные средства оплаты, безопасные дверные ручки в гостевых номерах и общественных зонах, защитные экраны на стойках регистрации гостей и других общественных зонах", - рассказал ТАСС исполнительный директор курорта "Роза Хутор" Юрий Колобов.

Он уточнил, что также на входах в отели - как для гостей, так и сотрудников - планируется установка барьеров дезинфекции, включающих в себя мелкодисперсное распыление безопасного средства дезинфекции. Кроме того, во всех основных общественных зонах и номерном фонде будут доступны антисептики, обеспечена регулярная влажная уборка специальными средствами.

Аналогичные меры принимают и на курорте Miracleon, включающем в себя четыре отеля системы "все включено" в Анапе. Инвестор проекта Валерий Димоев сообщил ТАСС, что на курорте уже проработаны пакеты, предусматривающие индивидуальное обслуживание в номере и в ресторанах отелей. Кроме того, использование наличных денег на курорте будет ограничено и заменено системами безналичной оплаты.

"Мы изменили и некоторые внутренние правила, например, на территории всего курорта Miracleon теперь будет действовать только безналичный расчет. Разумеется, тестирование персонала будет проводиться в обязательном порядке. Гости, прибывающие на курорт, должны предоставить подтверждение отрицательного теста, только на таких основаниях мы сможем заселить в отель", - уточнил Димоев.

О курортах Кубани

С 28 марта курорты Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели. В регионе действует режим карантина, прибывающих на Кубань из других регионов направляют на 14-дневную самоизоляцию. В четверг, 28 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам заседания регионального оперативного штаба сообщил, что около 200 санаториев Кубани с медицинской лицензией, приостановившие с конца марта прием туристов из-за пандемии коронавируса, возобновят работу с 1 июня. На прошлой неделе Кондратьев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что при сохранении благоприятной эпидемиологической обстановки в крае будет рассмотрен вопрос об открытии пансионатов и отелей региона для туристов во второй половине июня. Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России, в 2019 году турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Турпоток курортов Кубани на майские праздники в 2019 году вырос на 7% - до 430 тыс. человек.