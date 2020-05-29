Опрос: треть россиян считает, что рано полностью снимать ограничения из-за пандемии

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Каждый третий россиянин считает, что пока рано полностью снимать ограничения, введенные в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные аналитического бюллетеня НИУ ВШЭ об экономических и социальных последствиях коронавируса в России и в мире, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Власти 14 из 85 российских регионов к вечеру 28 мая приняли решение продлить режим самоизоляции, ранее введенный из-за распространения коронавируса, на первые недели июня или до конца месяца. В то же время власти регионов вводят и послабления: разрешают выходить на улицу для прогулок с детьми и занятий спортом, открывают парки и непродовольственные магазины.

"Каждый третий (31,3%) считает, что еще рано снимать ограничения режима самоизоляции или вовсе надо их ужесточать. 56% респондентов поддерживают курс страны на снятие карантинных мер", - говорится в исследовании. Около 35,6% респондентов считают, что ограничительные меры стоило начать снимать раньше, при этом 20,4% думают, что курс на снятие карантинных мер был взят вовремя.

Чаще других о том, что снимать ограничения еще рано, говорят жители Дальневосточного федерального округа - 31,6%. В Южном федеральном округе чаще, чем в других округах, отмечают тот факт, что ограничительные меры и самоизоляцию нужно было снимать раньше - 42,7%.

Респонденты также ответили на вопрос о занятиях во время самоизоляции. Значительно увеличивается доля тех, кто стал выходить на прогулку. "Практически 40% опрошенных выходят на прогулку, 19,2% выходят на прогулку с детьми. Втрое за месяц выросла доля тех, кто встречается с друзьями (с 6,7% до 21,9%)", - говорится в итогах опроса. При этом основная доля опрошенных не сменила место проживания во время самоизоляции (93,5% респондентов). Лишь 3,1% переехали на дачу, еще 1,6% - к родственникам, а 0,7% - арендовали себе жилье.

Также участники исследования рассказали, как ситуация с коронавирусом сказалась на их доходах. Почти вдвое с начала апреля снизилась доля респондентов, которые полностью лишились дохода во время режима самоизоляции. Интернет-опрос методом поточной выборки проводился 21-26 мая, в нем приняли участие 7,6 тыс. человек из всех субъектов РФ.