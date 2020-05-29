Twitter пометил сообщение Трампа как нарушающее запрет на оправдание насилия

ТАСС, 29 мая. Сервис микроблогов Twitter в пятницу отметил сообщение президента США Дональда Трампа о том, что он намерен взять ситуацию в Миннеаполисе в свои руки, если мэр города Джейкоб Фрей не сможет остановить беспорядки, начавшиеся после смерти афроамериканца, как нарушающее его правила, которые запрещают оправдание насилия.

"Я не могу остаться в стороне и просто смотреть на то, что происходит в великом американском городе Миннеаполис, - написал Трамп в Twitter в четверг вечером. - Полное отсутствие лидерства. Или слабый мэр - левый радикал Джейкоб Фрей - возьмет ситуацию под контроль, или я отправлю Национальную гвардию, чтобы все сделать как надо". "Эти бандиты оскверняют память [умершего афроамериканца] Джорджа Флойда, и я не позволю происходить такому, - подчеркнул хозяин Белого дома. - Я только что разговаривал с губернатором штата Тимом Уолзом и сказал ему, что военные в его распоряжении. В случае любых сложностей мы возьмем контроль на себя, но когда начинаются грабежи, начинается и стрельба".

Теперь сообщения Трампа помечены предупреждением, в котором говорится, что эта запись "нарушает правила Twitter в отношении героизации насилия". В заявлении администрации сервиса также указано, что сотрудники Twitter решили не закрывать доступ к этому сообщению американского лидера, "поскольку он [твит] может представлять собой предмет общественного интереса".

Ранее Twitter отметил сообщение Трампа специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. Таким образом сервис отреагировал на высказывания президента о том, что демократы, рассылая жителям ряда штатов бюллетени для голосования по почте на предстоящих в ноябре президентских выборах, пытаются создать условия для махинаций. В четверг Трамп принял исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей.