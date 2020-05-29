Минобрнауки поручило вузам снимать ограничения в зависимости от ситуации в регионах

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ поручило вузам и научным организациям снимать ограничения из-за коронавируса в зависимости от ситуации в регионе, где они расположены. Это следует из приказа за подписью главы ведомства Валерия Фалькова, который в пятницу распространила пресс-служба Минобрнауки РФ.

"Руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ научных и образовательных организаций <…> временно приостановить посещение обучающимися указанных организаций (за исключением проживания в общежитиях данных организаций) до даты окончания действия ограничительных мер, определяемой высшими должностными лицами субъектов РФ на соответствующей территории Российской Федерации", - говорится в документе.

Согласно документу, вузы должны обеспечить дистанционный формат сдачи сессий и государственных экзаменов студентами, а приемную кампанию провести с установленными особенностями приема и с соблюдением мер по профилактике коронавируса.

Минобрнауки России ранее установило особенности приема в вузы в 2020 году, в рамках которых абитуриенты могут подать все документы дистанционно.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал право главам субъектов самостоятельно принимать решения по поводу ужесточения или ослабления особых режимов (карантин или самоизоляция), принятых на территориях регионов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.