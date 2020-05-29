Полиция Москвы предупредила о недопустимости любых акций протеста в период самоизоляции

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Столичная полиция предупредила о запрете любых акций протеста в период режима самоизоляции, в том числе одиночных пикетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"В связи с распространяющимися в интернете призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУ МВД России по Москве напоминает гражданам о том, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий. В соответствии с указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года проведение любых публичных мероприятий на территории Москвы запрещено", - заявили в полиции.

В ведомстве напомнили, что за это правонарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 20.2 КоАП РФ и ст. 3.18.1 КоАП Москвы. "Нарушение указанных норм законодательства в зависимости от части статей влечет за собой наложение штрафа, обязательные работы или административный арест", - отметили в полиции. В ГУ МВД Москвы попросили граждан воздержаться от участия в акциях протеста и заявили, что "нарушители установленного режима будут привлечены к ответственности в соответствии с законом".

Накануне в Москве прошла серия пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара, арестованного на 15 суток за участие в акции в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. На серию пикетов к зданию ГУ МВД Москвы вышли более 10 журналистов, среди которых были главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр и экс-главред журнала "Русский Newsweek" Михаил Фишман. Всех их задержали, составив протоколы об административном правонарушении.

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